KonoSuba in Japan ab sofort für PCs erhältlich

5pb. hat in Japan eine PC-Version von KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game! via DMM Game Player veröffentlicht.

Die Geschichte funktioniert eigenständig und unterscheidet sich von dem ursprünglichen Werk. Der Protagonist, Kazuma, findet einen verfluchten Ring, den er an einem Finger anbringt. Durch den darin lauernden Fluch verlieren die Menschen, die sich in seiner Umgebung befinden, ihre Unterwäsche. Am nachfolgenden Tag befinden sich zahlreiche Höschen in seinem Besitz und er weiß nicht, wem die Sachen gehören.

Er fragt Vanir nach seiner Expertenmeinung und erfährt dann, dass er eine größere Geldsumme benötigt, um den Fluch zu brechen. Damit beginnt ein neues Abenteuer für den jungen Helden. Das Spiel verbindet diese spannende Geschichte mit dem System „Underwear Judgment“. Ihr müsst überlegen, wem die Unterwäsche gehört, die der Protagonist „gestohlen“ hat. Überbringt ihr dem richtigen Besitzer sein gutes Stück, werdet ihr mit einem Event belohnt. Macht ihr allerdings einen Fehler, werdet ihr bestraft.

Seit dem 7. September ist der Titel in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu