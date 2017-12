Kingdom Come und sein orchestraler Soundtrack

Musik ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil von Videospielen. Und sie entwickelt sich immer weiter. Inzwischen wird für viele Videospiele die Musik teilweise von Orchestern eingespielt, so auch bei Kingdom Come: Deliverance – das war übrigens eines der Stretch-Goals des einstigen Kickstarter-Projekts. Mit einem weiteren neuen Trailer widmen sich die Entwickler von Warhorse Studios nun dem Soundtrack.

Das neue Video konzentriert sich auf den Entwicklungsprozess des orchestralen Soundtracks und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Musik ist ein wichtiges Element, um die unterschiedlichen Situationen, in die Spieler geraten werden, gebührend zu untermalen. Sei es ein Spaziergang durch die schönen Wälder Böhmens oder ein atemberaubender Zweikampf – der perfekt inszenierte Soundtrack lässt Spieler noch tiefer in die Welt, die Geschichte und das Gameplay von Kingdom Come: Deliverance eintauchen.