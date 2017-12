Jump Festa 2018: Das Line-up von Square Enix

By

Mit dem Jump Festa 2018, das wie immer schon die Jahreszahl des kommenden Jahres trägt, beginnt in wenigen Tagen die letzte große Messe des Jahres. Vom Westen wird sie kaum beachtet, doch japanische Publisher nutzen sie vor allem für die Ankündigung von Anime- und Manga-Adaptionen. Aber auch, um ihr aktuelles und kommendes Line-up an Games im Weihnachtsgeschäft noch einmal zu präsentieren.

Auch Square Enix hat einiges vor bei dem diesjährigen Jump Festa, das am 16. und 17. Dezember stattfindet. Es wird eine Reihe spielbarer Games geben, aber auch wieder einige Bühnenshows. Am 16. Dezember (bei YouTube) wird man neue Informationen rund um Dragon Quest Builders präsentieren, am 17. Dezember (bei YouTube) gibt es beispielsweise eine Stage-Show rund um Dissidia Final Fantasy NT.

Das Games-Line-up von Square Enix: