Jump Festa 2018: Das Line-up von Bandai Namco

Mit dem Jump Festa 2018, das wie immer schon die Jahreszahl des kommenden Jahres trägt, beginnt in wenigen Tagen die letzte große Messe des Jahres. Vom Westen wird sie kaum beachtet, doch japanische Publisher nutzen sie vor allem für die Ankündigung von Anime- und Manga-Adaptionen. Aber auch, um ihr aktuelles und kommendes Line-up an Games im Weihnachtsgeschäft noch einmal zu präsentieren.

Bandai Namco veröffentlichte nun das Line-up für die bevorstehende Messe, die am 16. und 17. Dezember stattfindet. Mit dabei sind zahlreiche Spiele, allen voran Dragon Ball FighterZ, Naruto to Boruto: Shinobi Striker oder Gintama Rumble. Speziell von Bandai Namco ist aber auch die eine oder andere Überraschung zur Messe zu erwarten. Dazu zählt sicher auch das gestern angekündigte One Piece: World Seeker.