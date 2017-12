JPGAMES.DE: Sprinkles‘ Spiele des Jahres 2017

Most Wanted 2018

Für das kommende Jahr bin ich gespannt darauf, Detroit: Become Human zu spielen. Ich habe großes Interesse an düsteren Zukunftsvisionen und Androiden und hatte auch meine Freude an Titeln wie Heavy Rain. Auch Ni no Kuni II ist ein RPG, das man im Auge behalten sollte. Ich würde gerne wieder in Welten versinken, die so bezaubernd sind wie der Feenforst oder Katzbuckel aus dem Vorgänger. Zuletzt gehört The Last of Us: Part II unbedingt auf meine Liste der Spiele, die ich ungeduldig erwarte. Eine Veröffentlichung im kommenden Jahr zu erwarten ist aber vermutlich zu optimistisch.