JPGAMES.DE: Scarlets Spiele des Jahres 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wenig überraschend sollte es sein, dass sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch in dieser Top-Liste befindet. Aber das hat das Spiel auch vollkommen verdient! Als jahrelanger Zelda-Fanboy, der so gut wie jeden Teil mitgenommen hat, war auch der neueste Ableger ein Muss für mich. Obwohl der Titel sich für mich zumindest am Anfang etwas ungewöhnlich für ein Zelda-Spiel anfühlte, ist es in meinen Augen ein absolutes Meisterwerk. Der Bruch klassischer Zelda-Konventionen, wie etwa die Suche nach Schlüsselgegenständen oder die (fast) lineare Dungeonabfolge, ist hier allemal gelungen und bringt frischen Wind in die Reihe. Selten habe ich in einem Videospiel eine derartige Freiheit in meiner Entscheidung gehabt, was ich nun als nächstes machen möchte. Breath of the Wild lässt mich tun und lassen was ich möchte, ohne mir irgendetwas aufzuzwingen. Die gigantische Welt lädt nur zum Erkunden ein und an jeder Ecke befindet sich irgendetwas, sodass niemals das Gefühl aufkam, ich sei in eine Sackgasse geraten. Zudem fühlt sie sich äußerst belebt, lebendig und authentisch an und atmosphärisch glänzt der Titel dank seiner ruhigen, sinnigen und wunderbar platzierten Musik. Die Liebe zum Detail im Spiel ist verblüffend und auch nach dutzenden Stunden habe ich mich an dem Spiel noch nicht sattgesehen. Ein mehr als würdiger Nachfolger der Reihe und eine tolle Hommage an den Ursprung der Serie!