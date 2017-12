JPGAMES.DE: saebaxyzs Spiele des Jahres 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der neue Zelda-Ableger für Wii U und Switch gehört definitiv zu den Titeln, die dieses Jahr am meisten für Aufsehen sorgen konnten. Gerade ist es zum Game of the Year bei den Game Awards gekürt worden und dies sicherlich auch zu Recht.

Breath of the Wild schafft es, die festgefahrene Formel für Open-World-Spiele aufzubrechen und revolutioniert mit Minimalismus. Die weiten Landschaften Hyrules warten darauf entdeckt zu werden, lassen dieses Abenteuer aber nicht in Arbeit ausarten oder überfordern den Spieler mit unzähligen Quest-Markern. Der Spieler gibt sich selber die Geschwindigkeit vor und jeder kann und darf sein komplett eigenes Abenteuer erleben.

Versetzt euch zurück in das Kind, welches das erste Mal Abenteuer in seiner Nachbarschaft oder im nahe gelegenen Wald erlebt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild setzt den Grundgedanken der ganzen Serie endlich zeitgerecht um und gehört auch für mich zu den Highlights des Jahres.