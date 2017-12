JPGAMES.DE: Rygdeas Spiele des Jahres 2017

Most Wanted 2018

Hier folgt normalerweise ein kleiner Ausblick auf 2018, aber nicht bei mir. Ich möchte noch ein paar Worte des Dankes verlieren. Speziell an Activision Blizzard, Warner Bros. und EA, die es geschafft haben in einer so kurzen Zeit das Triple-A Geschäft mit ihren abgrundtief abstoßenden Vorgehensweisen tödlich zu vergiften. Durch exzessive Monetarisierung haben sie gezeigt, was sie von den Spielern weltweit halten und dass niemand mehr in diesen Firmen bereit ist, ein Videospiel als Kunst und Leidenschaft zu betrachten. Ein weiterer Dank an alle Spieler, die auf solche Manipulationen eingehen und Geld in ein Spiel stecken, für das sie schon viel Geld gezahlt haben und das ohne kalkulierbaren Gegenwert. Auch wenn die japanische Spielindustrie noch nicht so stark von solchen Taktiken betroffen ist, so wird der Tag doch kommen und ich kann nur hoffen, dass sich die Spieler bis dahin geeint gegen Monetarisierung stellen.