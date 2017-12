JPGAMES.DE: Roflcopterskaters Spiele des Jahres 2017

The Legend of Mario: Breath of the Odyssey

Ich weiß, ich mach es mir nun ein bisschen einfach, aber ich kann mich einfach nicht für einen dritten Platz entscheiden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Super Mario Odyssey haben mich gefesselt, mich begeistert und mir fantastische Welten gegeben, in denen ich massig Spaß hatte. Beide Titel haben mich nun nicht mit ihrer Story begeistert, aber mit dem unfassbar guten Gameplay. BotW ist genau das Zelda geworden, das ich mir in der Nacht vor der E3, bevor es angekündigt wurde, gewünscht hatte. Und Mario Odyssey bietet so viel Abwechslung durch das Besetzen der Feinde, dass mir beim Spielen nie langweilig wurde. Außerdem hat mich Mario mit gewissen Spielelementen so stark überrascht, weil ich manche Dinge einfach nicht erwartet hatte. Zwei geniale Titel, die ich einfach beide erwähnen muss.