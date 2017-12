JPGAMES.DE: Kiribros Spiele des Jahres 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mit Breath of the Wild hat Nintendo die Messlatte für kommende Zelda-Spiele verdammt hoch gelegt. Das Spiel überzeugt durch eine riesige und offene Welt, die zwar auf den ersten Blick leblos aussieht, jedoch dem Gegenteil entspricht, wenn man sich darin befindet. Nintendo hat es irgendwie geschafft, ein einzigartiges Hyrule zu schaffen, in dem man gerne seine Zeit verbringt, auch wenn man nur Gerichte kocht oder steile Abhänge hinaufklettert. Es findet die richtige Balance zwischen entspannter Erkundung am Abend und der aufregenden Abenteuerreise mit Gefahren an jeder Ecke. Darüber hinaus sind die Zwischensequenzen und die deutsche Synchronisation wirklich gut. Und am wichtigsten: The Legend of Zelda: Breath of the Wild besitzt den besten Trailer der Welt (der mich immer wieder dazu verleitet das Spiel anzumachen)!