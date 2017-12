JPGAMES.DE: Justys Spiele des Jahres 2017

Tokyo Xanadu eX+

Momentan spiele ich noch fleißig Tokyo Xanadu eX+ und bin demnach noch nicht am Ende angekommen, trotzdem weiß ich jetzt schon, dass es sich hierbei um einen meiner Favoriten des Jahres handeln wird. Ich hatte schon sehr viel Spaß mit der japanischen PlayStation-Vita-Version, aber ich finde, dass es sich um einiges besser auf PlayStation 4 spielt und mir gefallen auch die vielen kleinen Neuerungen und Zusätze. An sich ist Tokyo Xanadu eX+ überladen mit Klischees und Stereotypen, aber Falcom schafft es einmal mehr, nicht nur seine wichtigen Figuren, sondern auch unzählige NPCs sympathisch und sehr interessant herüberzubringen. Das ist es auch, was mir so gut gefällt und mich dazu bewegt nach so gut wie jedem Event die gesamte Stadt abzulaufen, um zu sehen, was die Personen Neues zu sagen haben. Gepaart ist das textlastige Spiel mit schnellen, spaßigen Dungeonsegmenten.