JPGAMES.DE: Blackiris‘ Spiele des Jahres 2017

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und das Team von JPGames.de will euch dieses Jahr nun zum insgesamt dritten Mal seine Spiele des Jahres präsentieren. Täglich werden wir bis zum 31. Dezember daher die Auswahl von zwei Teammitgliedern präsentieren, die bis zu drei ihrer Favoriten des Jahres 2017 sowie die Titel, auf die sie sich 2018 am meisten freuen, vorstellen – heute ist Blackiris an der Reihe.

Wohl kaum jemand wird bestreiten, dass 2017 ein tolles Jahr für Videospiele war, ob man nun AAA- oder Indie-Titel meint. Entsprechend habe ich es auch noch nicht geschafft, alle für mich interessanten Titel zu spielen: Narrativ vielversprechende Titel wie Hellblade: Senua’s Sacrifice, Life Is Strange: Before the Storm und What Remains of Edith Finch stehen noch auf meiner Liste und mit Horizon Zero Dawn will ich auch meinen Sprung in die Welt der westlichen Rollenspiele wagen. Doch das muss bis nächstes Jahr warten. Nach dem für mich highlightlosen 2016 kann ich dieses Jahr jedoch wieder eine Top 3 aufstellen.