JPGAMES.DE: awakes Spiele des Jahres 2017

Most Wanted 2018

Wie jedes Jahr werde ich es wohl nicht schaffen, mehr als eine Hand voll der nachfolgenden Titel zu spielen, aber trotzdem freue ich mich (wie bereits letztes Jahr) auf Red Dead Redemption 2 und The Last of Us Part 2. Insbesondere gespannt bin ich dieses Mal auch auf Sea of Thieves, welches Ende März erscheinen soll! Es freut mich auch durchaus, dass Franchises wie Darksiders und Metro Fortsetzungen bekommen. Selbst wenn man kurzfristige Releases und mindestens ein Dutzend Indie-Spiele außen vor lässt, gibt es auch für 2018 jeden Grund zur Freude!