JPGAMES.DE: Alhyms Spiele des Jahres 2017

Horizon Zero Dawn



Hier stimmt einfach alles. Atemberaubende Grafik, der beste Fotomodus, den ich je in einem Spiel gesehen habe (und nie benutzt, sonst würde ich noch heute dran sitzen). Herrliche Musik, die zu den Szenen passt und mich dazu verleitet, den Soundtrack noch eventuell zu kaufen. Aloy ist als Charakter zum Verlieben mit ihrer starken Persönlichkeit und ihrer Bodenständigkeit, die auch nicht auf den Mund gefallen ist und gut Konter geben kann. Absolut tolle Mimik der NPCs und Aloy, sowie ein sehr cooles Setting, in dem mit einem schnellen, lohnenden Kampfsystem gegen Roboter-Dinos und -Tiere gekämpft wird, während man das Rätsel der Ruinen unserer Zivilisation erforscht. Und was für eine Storyauflösung am Ende! Eine Story, die so manches Final Fantasy locker in die Tasche steckt. Eine absolut geniale Gesamtpackung also!