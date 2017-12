JPGAMES.DE: Alegs Spiele des Jahres 2017

Persona 5

Sehr lange habe ich auf diesen Titel gewartet, und nach der letzten Verschiebung konnte ich Persona 5 im April 2017 endlich in meine Konsole einlegen und genießen. So ziemlich alles in Persona 5 war überaus stylisch: Charaktere, die Umgebung, visuelles Design, Effekte, und und und. Shoji Meguro hat auch diesmal einen hervorragenden Soundtrack geliefert, den ich mir noch lange nach dem Spiel angehört habe. 130 Stunden habe ich für meinen Durchgang des Spiels gebraucht und in diesen Stunden war ich bestens unterhalten, jedoch holperte die Erzählung etwas und zog sich gegen Ende doch etwas in die Länge. Visuell schlägt Persona 5 seine Vorgänger, jedoch denke ich, dass mir die Charaktere aus Persona 4 näher ans Herz gewachsen sind. Persona 5 war die Wartezeit dennoch wert und belegt somit Platz 2 meiner Liste.