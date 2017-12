JPGAMES.DE: Aerith’s killers Spiele des Jahres 2017

Horizon Zero Dawn



Es gibt nur wenige neue IPs, welche mich vom ersten Trailer an faszinieren. Bei Horizon Zero Dawn war das aber tatsächlich der Fall. Die postapokalyptische Steinzeit mit der Herrschaft der Maschinen ist ein unverbrauchtes, spannendes Setting, welches mit dem offensichtlichen Mysterium aufwartet, wie die Welt in diesen Zustand geraten ist. Diese Geschichte wird ungemein spannend und nachvollziehbar erzählt und am Ende bleiben fast keine Fragen mehr offen. Abgerundet wird dies durch eine große, lohnenswerte Welt, welche unglaublich schön gestaltet wurde. Die Kämpfe gegen größere Maschinen sind zudem spannend und erfordern einiges an Taktik, man sollte sich nicht unüberlegt in die Schlacht stürzen. Für mich ist Horizon Zero Dawn das Spiel des Jahres 2017 und ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen.