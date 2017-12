Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 angekündigt

Baseball ist in Japan nach wie vor populär. Nicht erst, seitdem sich Nintendo einen Anteil an dem amerikanischen Baseball-Team Seattle Mariners gesichert hat. Und so gibt es natürlich auch Baseball-Videospiele in Japan. Die populärste Serie ist Jikkyou Powerful Pro Baseball, das im neuen Jahr in die nächste Runde geht. Der neueste Ableger von Konamis Chibi-Baseballreihe erscheint für PlayStation 4 und PS Vita.

Als Setting für den „Powerful Festival“-Modus dient diesmal ein riesiges Passagierschiff namens Queen of Festival. Miwa-chan, die zuletzt im „Success Mode“ auftauchte, wird diesmal auch spielbar sein. Außerdem soll es für die PS4-Version eine PlayStation-VR-Unterstützung geben. Beim Powerful Pro Championship National Finals Tournament in Chiba wird das Spiel am 6. Januar 2018 erstmals in spielbarer Form ausgestellt.

via Gematsu