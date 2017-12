Japanische Verkaufscharts: 27. November bis 3. Dezember

By

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts ist Xenoblade Chronicles 2 der beste Neueinsteiger, um an Pokémon vorbeizukommen reichen die 97.000 verkauften Einheiten jedoch nicht. Es ist trotzdem der stärkste Serienstart. Xenoblade Chronicles (Wii) kam einst auf knapp 83.000 Einheiten in der ersten Woche, Xenoblade Chronicles X (Wii U) auf gut 85.000 Einheiten.

Eine ganze Reihe weiterer Neueinsteiger positioniert sich weiter unten in den Charts. In den Hardware-Charts können Nintendo 3DS, PS4 und PS Vita leicht zulegen. Nintendo Switch muss hingegen einbüßen und landet bei 124.000 Einheiten, aber das ist derzeit immer noch eine andere Liga.

01./01. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) {2017.11.17} – 107.657 / 944.074 (-36%)

02./00. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) – 97.732 / NEW

03./02. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 61.596 / 853.654 (-21%)

04./04. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 36.246 / 1.409.776 (+20%)

05./00. [3DS] Kirby Battle Royale (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) – 28.023 / NEW

06./00. [PS4] Nobunaga’s Ambition: Taishi (Koei Tecmo) {2017.11.30} (¥8.800) – 27.230 / NEW

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 23.388 / 861.238 (+24%)

08./05. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 15.505 / 306.501 (-28%)

09./09. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 13.068 / 294.639 (+21%)

10./08. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 11.634 / 668.649 (-23%)

11./06. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond Dual Pack (Pokémon Co.) – 10.872 / 278.952 (-46%)

12./00. [3DS] Attack on Titan 2: Future Coordinates (Spike Chunsoft) (¥5.980) – 8.353 / NEW

13./00. [PS4] Little Witch Academia: Chamber of Time (Bamco) {2017.11.30} – 8.069 / NEW

14./00. [NSW] Resident Evil: Revelations Collection (Capcom) {2017.11.30} – 6.540 / NEW

15./12. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 6.450 / 61.055 (+3%)

16./10. [PS4] Star Wars: Battlefront II (Electronic Arts) {2017.11.17} (¥7.800) – 5.886 / 55.389 (-45%)

17./00. [NSW] Nobunaga’s Ambition: Taishi (Koei Tecmo) {2017.11.30} (¥8.800) – 5.636 / NEW

18./00. [PS4] Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX (Sega) {2017.11.22} (¥7.990) – 5.579 / 40.475

19./13. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 5.542 / 198.985 (-7%)

20./18. [NSW] 1-2-Switch <ETC> (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 4.758 / 287.866 (+21%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 124.770 (145.200)

3DS – 36.238 (34.886)

PS4 – 33.407 (26.909)

PSV – 6.127 (5.964)

XB1 – 508 (408)

PS3 – 48 (46)

WIU – 45 (85)

via ResetEra