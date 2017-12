Jak II, Jak 3 und Jak X Combat Racing jetzt für PS4

By

Seit einigen Monaten ist Jak and Daxter: The Precursor Legacy bereits im PlayStation Store für PlayStation 4 erhältlich, nun liefert Sony auch die unlängst angekündigten Nachfolger Jak II, Jak 3 und Jak X Combat Racing nach. Die Spiele erscheinen als Teil der PS2-Klassiker am 6. Dezember hierzulande als digitaler Download.

Die PS2-Klassiker erhalten eine Hochskalierung auf 1080p und natürlich Trophäen-Support. Außerdem werden natürlich Share-Features, Remote Play und der Aktivitäten-Feed unterstützt. Fans können einzeln oder im Bundle zugreifen.