Hideki Kamiya interessiert an Remake zu Viewtiful Joe

Der nicht ausschließlich über Twitter berühmt-berüchtigte Hideki Kamiya verkündete im Rahmen eines Interviews mit Dengeki PlayStation Interesse an zahlreichen Projekten. Im selben Atemzug übermittelte er seinem ehemaligen Arbeitgeber, Capcom, die Nachricht, er hätte Interesse daran an besagten Projekten mitzuarbeiten.

Spezifisch handelt es sich bei den Projekten um Remakes zu Devil May Cry und Viewtiful Joe. Außerdem hat Kamiya Interesse an einem echten Sequel zu Okami. Eine Kooperation zwischen Dante aus Devil May Cry und Bayonetta könnte ebenfalls interessant werden, so Kamiya.

Als Director zahlreicher Blockbuster wie Resident Evil 2, Devil May Cry, Bayonetta, Viewtiful Joe und Okami hat Hideki Kamiya ein überragendes Portfolio vorzuweisen – auch ohne das zum Jahresbeginn abgesagte Scalebound.

via Siliconera