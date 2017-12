Gundam Versus: DLCs Aegis Gundam und GM Sniper II

Wer noch nicht ausreichend Mobile Suits für Gundam Versus besitzt oder noch auf seinen Liebling wartet, darf sich für die japanische Version auf die DLCs freuen, die Aegis Gundam und GM Sniper II für das Hauptspiel freischalten. Für 602 Yen (circa 4,50 Euro) pro Stück gelangen die Mobile Suits als spielbare Einheiten ab dem 12. Dezember in das Team.

