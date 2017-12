GOG-JPGAMES-SALE: Cuphead, Trails, Ys und mehr

GOG.COM hat den großen Winter-Sale gestartet und mit dabei ist eine exklusive Auswahl von JPGAMES.DE! Über 500 Games sind in den nächsten 14 Tagen drastisch reduziert, mit dabei ist die „JPGAMES COLLECTION“ mit einer Auswahl unserer Vorschläge und Lieblingsspiele. Nicht nur japanische Games, auch einige Indie-Hits wie Cuphead und Hellblade sowie Fan-Favoriten wie Stardew Valley und Yooka-Laylee.

Aber was wäre es für ein JPGAMES-Sale, wenn nicht auch die gesamte Trails-in-the-Sky-Reihe mit am Start wäre. Bis zu 50% gibt es auf die einzelnen Trails-Spiele. Corpse Party, Legacy of Kain, Raiden V und die Spiele der Ys-Reihe sind ebenfalls in unserer Auswahl wie Toren, Pillars of Eternity oder Little Nightmares.

Schaut auf unserer Collection-Seite vorbei:

Der Winter-Sale läuft bis zum 27. Dezember. Wie üblich beginnt GOG.com einen solchen Sale auch mit Gratis-Games. Grim Fandango Remastered könnt ihr bis zum 14. Dezember um 15 Uhr komplett gratis abräumen. Ohne auch nur einen einzigen Cent bei GOG.com zu lassen. Wer tatsächlich Geld ausgibt (egal ob im Sale oder bei GWENT) erhält außerdem:

Hard West bei einer Gesamtsumme von 12,69 Euro.

Master of Orion (2016) bei einer Gesamtsumme von 33,89 Euro.

Wer Überraschungen mag, darf über Weihnachten außerdem Sterne bei GOG.com kaufen. Ein Stern kostet 2,59 Euro und drin ist auf jeden Fall ein Spiel, das normalerweise mehr als 2,69 Euro kostet. So das Versprechen. Wer sich also nicht entscheiden kann oder wer noch ein bisschen Umsatz für Hard West oder Master of Orion braucht…