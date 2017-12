Girls und Panzer: Kampfsystem und Aktionen der Panzer

By

Die neusten Bilder und Informationen zu Girls und Panzer: Dream Tank Match beschäftigen sich mit dem Kampfsystem sowie der Anpassung der Panzer und den Aktionen, die ihr mit diesen Fahrzeugen ausführen könnt.

Zu Beginn entscheidet ihr euch für eine Schule, in deren Auftrag ihr beim Turnier antreten möchtet. Das Kampfgebiet, euer Gegner und die Regeln werden per Zufall durch eine Lotterie bestimmt. Vor einem Gefecht findet ein Gespräch zwischen eurem Team und der gegnerischen Mannschaft statt. Da die Kombinationen per Zufall erfolgen, werdet ihr Events sehen, die nur für dieses Videospiel geschrieben wurden.

Nach einem Sieg gibt es ebenfalls ein Gespräch. Habt ihr alle fünf Wettkämpfe gewonnen, erhaltet ihr neue Panzer als Belohnung. Um einen Sieg zu erringen, müsst ihr den markierten Panzer der gegnerischen Mannschaft zerstören. Dabei müsst ihr aufpassen, dass nicht euer gekennzeichneter Panzer zuerst vernichtet wird.

In den Gebieten sind Bokos versteckt. Schießt ihr auf ein solches Maskottchen, könnt ihr seine Form später als Aufkleber für einen Panzer verwenden. Daneben gibt es auch andere Designs, die eure Fahrzeuge verschönern. Je nach Typ führt ihr mit den gepanzerten Fahrzeugen verschiedene Aktionen aus. Dazu gehören ein Drift, das Springen über Anhöhen und ein rotierender Geschützturm.

In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4. Am 27. Februar soll die asiatische Version erscheinen, welche englische Texte bietet.

via Gematsu