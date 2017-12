Gintama Rumble: Video zeigt Bosskampf gegen Doromizu

By

Während eines Livestreams auf dem Jump Festa 2018 hat Bandai Namco Videos zu Gintama Rumble präsentiert. In diesen Aufnahmen seht ihr Eindrücke aus dem Aufbau einer Stage und einen Bosskampf gegen Doromizu Jirochou. Zu den spielbaren Charakteren, die bisher bekannt sind, gehören Gintoki Sakata, Shimpachi Shimura, Kagura, Kotaro Katsura, Shinsuke Takasugi, Tsukuyo, Kamui, Isao Kondo, Toshiro Hijikata, Sougo Okita und Nobume Imai.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via DualShockers