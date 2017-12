Bandai Namco hat einen neuen TV-Spot zu Gintama Rumble in Japan veröffentlicht, der sich auf den Handlungsbogen der Kurtisanen bezieht. Diese Episode gehört zu den Kapiteln, aus denen die Hauptgeschichte des Videospiels besteht und als „Long-Form Retrospective Rumble Mode“ bezeichnet wird. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu