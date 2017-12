Gintama Rumble: Neuer Spielmodus vorgestellt

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Jump wird eine neue Funktion aus Gintama Rumble verraten. Der Modus nennt sich „Top of the Kabuki District Rumble“. In diesem Modus stehen alle spielbaren Charaktere frei zur Auswahl und die eindrucksvollen Feinde, die bereits im Modus „Long-Form Retrospective Rumble“ auftauchen, kehren für diese Gefechte zurück. Ihr werdet auf einen zufälligen Punkt der Karte gesetzt, wobei ihr die Stage vorher bestimmt.

Nun gilt es fünf Kämpfe zu bestreiten und diese zu gewinnen. Für jeden Charakter gibt es eine Geschichte und neue Events können sich in diesem Modus abspielen. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu