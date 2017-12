Gintama Rumble: Dritter Trailer auch auf Englisch

By

Bandai Namco hat den dritten Trailer zu Gintama Rumble veröffentlicht, der euch neue Eindrücke aus dem Hack ’n‘ Slash liefert. Das erste Video ist die japanische Fassung, allerdings hat Bandai Namco Entertainment Asia eine englische Version verbreitet und Boni der Erstauflage genannt, die aus DLCs bestehen, welche „Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon“, „Golden Elizabeth“ und „Silver Elizabeth“ in das Spiel bringen. Dazu gibt es einen Fächer, der auf beiden Seiten bedruckt ist.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu