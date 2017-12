Gal Metal erscheint im Februar in Japan für Switch

By

In Japan wird das Rhythmusspiel Gal Metal am 8. Februar 2018 für Nintendo Switch erscheinen, wie der Publisher DMM Games mitteile. Ab dem 8. Dezember werden die Vorbestellungen für dieses Videospiel eröffnet.

Gal Metal ist ein Trommel-Rhythmusspiel, in dem die Figuren eine Show auf einer Bühne präsentieren. Anders als in anderen Rhythmusspielen fliegen euch beim Spielen keine Noten zu, Musiknoten existieren in Gal Metal nicht. Stattdessen gestaltet ihr einen eigenen Rhythmus, das Ergebnis zeigt ihr dann auf der Bühne. Die Joy-Cons nutzt ihr als Schläger für die Trommeln, als würdet ihr auf einer Luft-Trommel spielen. Das Genre ist Heavy Metal. Shuuhou Imai hat das Szenario geschrieben und für die Illustrationen ist Toshinao Aoki zuständig.

