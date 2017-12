Fire Emblem Warriors: Neuer Termin für erstes DLC-Paket

Laut der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu wird das erste DLC-Paket zu Fire Emblem Warriors in Japan nicht erst am 31. Dezember, sondern bereits am 21. Dezember erscheinen. In Europa und Nordamerika soll der Inhalt ebenfalls noch im Dezember veröffentlicht werden. Zum Inhalt gehören folgende Neuerungen:

DLC-Paket #1 – Fire Emblem Fates (Dezember 2017)

Neue spielbare Charaktere Azura Niles Oboro

Neue Karten für den Historischen Modus Drei neue Karten werden zum Historischen Modus hinzugefügt, jede mit neuen Geschichten einiger Charaktere.

Fünf neue Kostüme

13 neue Charakter-Modelle mit beschädigter Rüstung

via Gematsu