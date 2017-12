Final Fantasy XV jetzt mit Charakterwechsel im Kampf

By

Final Fantasy XV ist ab heute um ein Feature reicher, das besonders das Gameplay zu einem ganz anderen Erlebnis werden lässt, im Vergleich zur Launchversion. Mit dem neuen Patch 1.20 ist nämlich ab sofort das „Charakter-Swapping“ möglich, also das Wechseln zwischen den Charakteren im Kampf. Ihr könnt nun nicht nur Noctis steuern, sondern auch Gladio, Ignis und Prompto. Jeder der Charaktere spielt sich dabei wie in seinem Story-DLC. Der Patch ist kostenlos und stellt auch die Kompatibilität mit dem neuen Ignis-DLC her.