Fe: 12 Minuten Gameplay zum Platformer

Der Platformer Fe sorgte bei der E3 für offene Münder. Das Spiel vom schwedischen Studio Zoink Games wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen und ist Teil von EA Originals, einer Kampagne von EA für Indie-Studios, die in Spielen wie Unravel gipfeln soll. Bei PlayStation Experience gaben die Entwickler nun neue Einblicke in das Spiel und zeigten erstes Live-Gameplay.