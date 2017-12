In Japan ist ab sofort Fate/Grand Order VR feat. Mashu Kyrielight als kostenloser Download im PlayStation Store erhältlich. Ihr trefft in diesem Ableger auf die Heldin Mashu Kyrielight, die aus dem Smartphone-Rollenspiel Fate/Grand Order bekannt ist. Als ihr Meister verbringt ihr die Zeit gemeinsam mit Mashu. Sie wird euch in eurem Zimmer besuchen und eine Diskussion über ein besonderes Training starten. Doch was sind ihre Beweggründe?

via Gematsu