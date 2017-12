Fantasy-Reiseführer Spezial: Die schönsten Feuerwerke

Wenn die Uhr 12 schlägt, sich Freunde und Familie in den Armen liegen und Sektgläser klirren, ereignet sich jedes Jahr am Himmel ein buntes Spektakel. Es ist Zeit für das Feuerwerk, um das vergangene Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen. Eine Mischung aus Lichtern, Formen und Farben spielt sich jährlich über unseren Köpfen ab und es kracht und knallt überall um uns herum. Doch wo gibt es das schönste Raketenspektakel? Welches Lichtspiel ist so magisch, so herzerwärmend, dass man es gesehen haben muss? Wir zeigen euch die Orte, an denen ihr garantiert ein unvergessliches Feuerwerk erleben könnt!

Das Super-Mario-Universum ist eine heiße Anlaufstelle für alle Feuerwerk-Verrückten unter euch. Der mutige Klempner ist ein regelrechter Magnet der leuchtenden Raketen. Wenn euch also mal wieder nach buntem Krach ist, bleibt einfach in seiner Nähe. Wenn Mario ein Königreich oder eine Prinzessin rettet, stehen die Chancen ausgesprochen gut, ein Feuerwerk zu sehen!

Nicht ganz so spektakulär, dafür aber sehr gemütlich und familiär sind die Feuerwerke, die man in der Welt von Animal Crossing: New Leaf finden kann. Dort gibt es eine Silvester-Feier in kleiner Runde mit allen Freunden. Pünktlich zum Jahreswechsel beginnt das Feuerwerk, das man von der ganzen Stadt aus sehen kann. Aber nicht nur zur kalten Jahreszeit lassen die Bewohner von New Leaf es krachen. Im August werden ebenfalls Raketen gen Himmel geschossen, die den Nachthimmel funkeln lassen. Wer hätte nicht Lust darauf an einem lauen Sommerabend Wunderkerzen abzufackeln und nebenbei das bunte Spektakel über einem selbst zu genießen?

Die schönste Pyrotechnik ist wohl in der Welt von Final Fantasy zu finden. Wer den Nachthimmel von einem großen Feuerwerk erleuchtet sehen will, sollte unbedingt eine Abschlussfeier des Balamb Garden besuchen. Vom Ballsaal der Militärschule aus hat man wohl den besten Blick auf die grellen Explosionen. Direktor Cid hat hier keine Kosten gescheut. Doch ein Feuerwerk stiehlt allen anderen die Show: In Bodum wird jedes Jahr ein Feuerwerksfest abgehalten, das an Größe und Farbenpracht einfach nicht zu übertreffen ist. Die romantische Festivität ist eine beliebte Gelegenheit seiner Herzensperson einen Antrag zu machen – zurecht. Der Legende nach darf man sich beim Anblick des Feuerwerks auch etwas wünschen. Hoffentlich geht es in Erfüllung!

via ProsafiaGaming / kfuu rffñi / MarioAndSonicIsGame / SwimmingBird941 / chuggaaconroy / Marcelus Castle Rain / Andrew Todd