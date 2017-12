Fallen Legion: Rise to Glory erscheint für Switch

NIS America und YummyYummyTummy haben angekündigt, dass Fallen Legion: Rise to Glory im kommenden Jahr für Nintendo Switch erscheinen wird. Trotz des neuen Untertitels handelt es sich aber nicht um ein neues Spiel, sondern um eine Collection. Rise to Glory enthält die beiden bisherigen Titel Fallen Legion: Sins of an Empire sowie Fallen Legion: Flames of Rebellion. Es entspricht also dem bereits angekündigten Fallen Legion+ für PCs. Beide Spiele sind bisher nur für PS4 erhältlich, Flames of Rebellion gibt es auch für PS Vita.

Im NISA-Online-Store wird es eine „Exemplary Edition“ von Fallen Legion: Rise to Glory geben, die zusätzlich ein Hardcover-Artbook, einen Soundtrack, ein „Medallion of Honor“ und natürlich eine Sammlerverpackung bietet. Den Ankündigungstrailer seht ihr nachfolgend.