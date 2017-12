Falcom sucht Mitarbeiter für bestehende und neue Serien

Über Twitter sucht die Firma Falcom nach neuen Mitarbeitern, die nicht nur an den bestehenden Serien Ys oder The Legend of Heroes, sondern auch an neuen Serien arbeiten sollen. Falcom erwähnt, dass man neue Rollenspiele produzieren möchte, dazu gehören auch weitere Titel der Reihen Ys und The Legend of Heroes. Dabei denke man aber auch an ganz neue Serien und sucht Leute, welche sich an diesen Projekten beteiligen wollen.

Derzeit sucht Falcom Programmierer, Spieldesigner, Grafikdesigner, Komponisten und Projektdesigner.

via Gematsu