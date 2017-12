Erstes Update zu Xenoblade Chronicles 2 erhältlich

By

Spieler von Xenoblade Chronicles 2 dürfen sich seit gestern nicht nur über wichtige Bugfixes, sondern auch einige Neuerungen und Änderungen an Xenoblade Chronicles 2 freuen. Endlich wurde beispielsweise die Mini-Map verbessert. Diese Neuerungen wurden vorgenommen:

Ein leichter Spielmodus wird zu „Tiger! Tiger!“ hinzugefügt.

Wird der X-Knopf gedrückt, springt die Karte auf dem Schnellreisebildschirm zum derzeitigen Standort des Spielers. Wir hoffen, dass es dadurch leichter wird, Schnellreise- und Bergungspunkte zu finden.

Ein zusätzlicher 1:1-Zoom wird auf der Minikarte durch Druck auf den L-Stick angezeigt. Dadurch wird es leichter, einen Überblick über die Umgebung und Missionsziele zu gewinnen.

Außerdem gab es wichtige Bugfixes, dabei wurden unter anderem einige Quests bearbeitet, die unter Umständen nicht beendet werden konnten, weil Fehler auftraten. In Zukunft will man weitere Änderungen vornehmen. Man will die Stabilität des Spiels verbessern (gemeint sind damit wohl die gelegentlichen Abstürze) und auch die Map weiter verbessern.