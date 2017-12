Erster Teaser-Trailer zum neuen Projekt von FromSoftware

By

Während der The Game Awards 2017 durften wir endlich auch einen ersten Blick auf das neue Spiel von FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) werfen. Und es blieb im wahrsten Sinne des Wortes bei einem ersten Blick. Der 30-sekündige Teaser-Trailer gibt kaum Anhaltspunkte. Außerdem gibt es weder einen Titel für das Spiel, noch eine Plattform oder gar einen Veröffentlichungstermin. Lediglich die Teaser-Worte „Shadows Die Twice“ am Schluss. Inzwischen twitterte Yasuhiro Kitao von FromSoftware, dass in den „nächsten 12 Monaten“ weitere Details folgen werden.

Das ist alles – gelinde gesagt – leider ziemlich wenig.