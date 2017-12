Erster Teaser-Trailer zu One Piece: Bounty Rush

By

Bandai Namco hat einen ersten Teaser-Trailer zu One Piece: Bounty Rush veröffentlicht, dem neuen Mobile-Ableger der Serie. Dabei seht ihr auch erste Gameplay-Szenen. Im sogenannten „Belly capture team battle“-Spiel von Bandai Namco tretet ihr zu viert gegen vier andere Spieler an, um möglichst viele Berrys (die Währung aus der One-Piece-Welt) in einem Level zu sammeln, bevor die Zeit abläuft.

One Piece: Bounty Rush soll als Free-to-Play-Titel mit der Möglichkeit zu Mikrotransaktionen im nächsten Jahr in Japan erscheinen. Ein Erscheinungstermin für den Westen steht noch aus, jedoch wurde bereits die Marke „Bounty Rush“ in Europa registriert.

Im Rahmen des Jump Festa an diesem Wochenende wird es vermutlich weitere Details geben.

via Gematsu