Wenn ihr euch am 16. Dezember zufällig (oder sowieso) in Berlin aufhaltet und derzeit Dissidia Final Fantasy NT entgegenfiebert, dann gibt es tolle Nachrichten für euch. Square Enix wird an diesem Tag in der Berliner Fusion Factory die erste „Fight Night“ zu Dissidia Final Fantasy NT abhalten, ein Anspiel-Event für die Öffentlichkeit. Eine zweite Fight Night wird in Köln stattfinden, Details zu diesem Termin folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Auf einer eigenes eingerichteten Eventbrite-Website könnt ihr euch für die Fight Night und einen der Terminslots anmelden, Gratis-Getränk vor Ort inklusive. Solltet ihr die Gelegenheit nicht wahrnehmen können, gibt es aber auch Alternativen. Wir haben Dissidia Final Fantasy NT bereits ausführlich angespielt und schildern euch hier unsere Eindrücke. Außerdem wird das Spiel auch im Rahmen des Dissidia Final Fantasy NT Dojo am 14. Dezember ab 19:15 Uhr bei Rocketbeans TV vorgestellt.