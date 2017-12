Erste Bilder zu One Piece: World Seeker für PS4

Inzwischen ist ein Foto des Weekly-Jump-Artikels aufgetaucht, der uns erstmals One Piece: World Seeker vorstellt. Viele neue Details gibt es nicht, allerdings kann die Ankündigung nun in der Tat noch deutlicher in Richtung eines echten „Open World“-One-Piece-Games gedeutet werden. Das Magazin spricht konkret von „dramatic free field action“ und „freely adventure anywhere across a big One Piece world“. Auch das Artwork, das eine sehr weitläufige Landschaft zeigt, unterstützt dies.

Weiterhin deutet die Information „a game original worldview will stimulate your curiosity“ auf eine eigenständige Geschichte des Videospiels hin. Es wird also wohl nicht nur eine Geschichte aus dem Manga oder Anime nacherzählt. Dafür spricht auch, dass Original-Autor Eiichiro Oda an der Entwicklung beteiligt ist. In wenigen Tagen soll die offizielle Website zum Spiel eröffnet werden, dann bekommen wir wohl weitere, konkrete Details.

via Gematsu