Erste Bilder und Details zu One Piece: World Seeker

Nachdem die Weekly Jump bereits letzte Woche über One Piece: World Seeker berichtet hatte, hat Bandai Namco das Spiel nun auch hochoffiziell angekündigt und die Website zum Spiel eröffnet. Es handelt sich in der Tat um ein One-Piece-Spiel mit offener Umgebung. So stellt Bandai Namco das Spiel konkret vor:

Zuvor bekannt unter dem Decknamen DAWN, werden Spieler in One Piece: World Seeker als Ruffy die Möglichkeit haben eine Welt mit nahtloser Action und offener Umgebung zu erkunden. One Piece: World Seeker erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Den ersten Trailer will Bandai Namco im Rahmen des Jump Festa 2018 am kommenden Wochenende veröffentlichen. Spielbar wird der Titel im Gegensatz zu Pirate Warriors 3 Deluxe Edition (Switch), Unlimited World R Deluxe Edition (Switch) und Grand Cruise (VR) aber noch nicht sein.