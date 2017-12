Enter the Gungeon erscheint für Nintendo Switch

Indie-Entwickler Dodge Roll Games und Publisher Devolver Digital haben bekanntgegeben, dass Enter the Gungeon am 18. Dezember in Europa für Nintendo Switch erscheinen wird. Einst veröffentlicht für PlayStation 4, später auch für Xbox One und PCs, steht der Titel bei einer Verkaufszahl von 1,2 Millionen Einheiten.

Für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch arbeiteten die Entwickler mit 22nd Century Toys zusammen, um die „einzigartigen Funktionen der Plattform“ zu nutzen. Das Ergebnis ist ein lokaler Zweispielermodus. In der Pressemeldung gibt es den inzwischen typischen Devolver-Digital-Humor: „Es ist wie Zelda mit Waffen oder was auch immer“, sagt Devolver Digital CFO Fork Parker. „Vielleicht ist es auch eine Art ‚Open Carry Animal Crossing‘ – aber lasst uns einfach ein Zitat benutzen, das die Fans scharf auf das Spiel macht.“