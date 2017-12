Dragon Quest Rivals: Über 12 Millionen Downloads

Square Enix hat einen neuen Meilenstein mit Dragon Quest Rivals erreicht. Inzwischen hat die Anzahl der Downloads die Marke von 12 Millionen überschritten. Der Entwickler feiert diese Leistung mit der Vergabe von 1.200 Kristallen und einem Ticket für eine seltene Figur für alle Spieler, die sich zwischen dem 18. bis zum 25. Dezember einloggen.

Dragon Quest Rivals ist ein originelles Kartenspiel, in dem man in rundenbasierten Kämpfen Charaktere und Monster aus der Spielreihe verwendet und so Rivalen mit dem eigenen Deck besiegt. Eine Version für PCs befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

via Gematsu