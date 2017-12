Dragon Quest Builders erscheint im Februar in Europa

Wie Square Enix mitteilte, wird die Nintendo-Switch-Version von Dragon Quest Builders am 9. Februar in Europa und Nordamerika erscheinen. In Japan wird diese Fassung am 1. März für die Plattform veröffentlicht.

In Dragon Quest Builders setzen Spieler ihre Kreativität dazu ein, eine Vielzahl an Strukturen aus gesammelten Materialien zu bauen und die Städte und Dörfer des zerstörten Reichs Alefgard wiederaufzubauen – ein Menschenreich, das vom bedrohlichen Herrscher der Monster, dem Drachenfürsten, zerstört und in die Dunkelheit gestürzt wurde. Spieler können frei die Umgebung dieser Sandbox erkunden, kombiniert mit einer fesselnden und charmanten Dragon-Quest-Geschichte und Kämpfen gegen Kultmonster der Dragon-Quest-Reihe. Dank der intuitiven Steuerung werden Spieler in Dragon Quest Builders im Handumdrehen die Türme und Schlösser ihrer Träume erbauen.

via Gematsu