Dragon Ball FighterZ: Tenshinhan in der Video-Vorstellung

Nach Hit, Gohan Adult, Yamcha, Beerus und Gotenks stellt Bandai Namco in einem weiteren Video zu Dragon Ball FighterZ Tenshinhan und seine Fähigkeiten vor. Auch diesmal hat man sich wieder einen Fighting-Experten dafür ins Boot geholt.

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Die angekündigte Open-Beta beginnt am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Wer sich das Spiel bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann schon am 13. Januar 2018 um 9 Uhr in die Open-Beta einsteigen.