Dragon Ball FighterZ: Charakter-Trailer stellt Hit vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball FighterZ veröffentlicht, der sich einmal mehr dem zuletzt angekündigten spielbaren Charakter Hit widmet. Hit hat die Fähigkeit Zeit anzusammeln und so den „Todesschlag“ freizusetzen, welcher garantiert den Kampf unterbricht. Im neuen Video stellen euch zwei Experten Hit ausgiebig vor.

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa – bestellt es euch bei Amazon vor! Die kürzlich angekündigte Open-Beta beginnt am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Wer sich das Spiel bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann schon am 13. Januar 2018 um 9 Uhr in die Open-Beta einsteigen.

via Gematsu