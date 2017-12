DLC-Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe

By

Mit einem Trailer präsentiert Bandai Namco die unzähligen DLCs, die in One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition für Nintendo Switch bereits enthalten sein werden. Insgesamt 42 sind dies an der Zahl. Es handelt sich dabei um etliche Zusatzinhalte, darunter natürlich Kostüme, aber auch Zusatzepisoden.

Die Switch-Version soll im TV-Modus bei 1080p-Auflösung spielbar sein, im Handheld- und Tabletop-Modus bei immerhin 720p. Alle drei Modi bieten 30fps. Anders als die Fassungen für PS4, PS3 und PS Vita bietet die Switch-Version keinen Online-Koop-Modus. Immerhin kann man das Spiel am TV und im Tabletop-Modus mit zwei Joy-Con-Sets zu zweit spielen.

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition ist seit gestern in Japan erhältlich.