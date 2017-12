Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der dieswöchigen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (PS4, Switch, PS Vita) und The Idolmaster: Stella Stage (PS4).

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (PS4, Switch, PS Vita) – 9/9/9/8 [35/40]

Yo-kai Watch Busters 2: Sword / Magnum (3DS) – 8/9/8/9 [34/40]

The Idolmaster: Stella Stage (PS4) – 9/8/8/8 [33/40]

Kiniro no Corda 2 ff (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ (PS4, PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

A-Train Express (PS4) – 9/8/7/7 [31/40]

Un:Birthday Song ~Ai o Utau Shinigami~ Another Record (PS Vita) – 8/7/7/8 [30/40]

OPUS: The Day We Found Earth (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki (PS4, PS Vita) – 7/7/7/8 [29/40]

Earth Defense Force 4.1: Wing Diver The Shooter (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Project Nimbus: Code Mirai (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Yodanji (Switch) – 7/7/7/7 [28/40] via Gematsu