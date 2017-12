Deutsche Verkaufscharts: Wenig Neues vor Weihnachten

In der Weihnachtszeit dominieren die Klassiker den deutschen Videospielmarkt. Auf Xbox One bilden Call of Duty: WWII sowie FIFA 18 weiterhin das Führungsduo. In den PS4-Charts steht ebenfalls Call of Duty: WWII ganz oben, dahinter schiebt sich Need for Speed Payback. In den PS4-Charts ist Dead Rising 4: Franks Komplettpaket auf Platz 8 der beste Neueinsteiger. In den Xbox-One-Charts gelingt Rocket League immerhin der Einstieg auf Platz 6.

In den PC-Charts, ebenfalls ermittelt von GfK Entertainment, ist Spellforce 3 auf Platz 3 der beste Neueinsteiger. Davor landen die Evergreens Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 17. Auch in den Nintendo-Switch-Charts ändert sich an der Spitze nichts. Super Mario Odyssey geht erneut vor Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel. In den 3DS-Charts tauschen Ultrasonne und Ultramond (nun Zweiter) mal die Positionen.