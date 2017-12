Deutsche Verkaufscharts: Okami HD ist der Farbtupfer

Okami HD ist der Farbtupfer den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Der Neueinsteiger erobert den 7. Platz der deutschen PS4-Charts und immerhin den 8. Platz der deutschen Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Ansonsten tut sich auch vor Weihnachten natürlich wenig an der Spitze. Weiterhin dominieren FIFA 18 und Call of Duty: WWII die Charts. In den PS4-Charts in dieser Reihenfolge, in den Xbox-One-Charts genau umgekehrt.

In den PC-Charts siegt einmal mehr Die Sims 4, doch dahinter kann sich Assassin’s Creed Origins auf den 2. Platz vorschieben. Die Nintendo-3DS- und Nintendo-Switch-Charts zeigen sich unverändert. Hier liegen Pokémon Ultrasonne und Ultramond sowie Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe ganz vorn.